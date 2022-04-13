Стали известны потери оккупантов с начала полномасштабной войны против Украины

Стали известны потери оккупантов с начала полномасштабной войны против Украины9
- 13.04.2022, 11:15
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Цифры впечатляют.
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери российских оккупационных войск составили около 19 800 человек личного состава. При этом были уничтожены более 130 вражеских беспилотников.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника:
личный состав - около 19 800 человек
танки - 739 единиц
боевые бронированные машины - 1964 единиц
артиллерийские системы - 358 единицы
РСЗО - 115 единиц
средства ПВО - 64 единицы
самолеты - 158 единиц
вертолеты - 143 единицы
автомобильная техника - 1429 единицы
корабли/катера - 7 единиц
цистерны с ГСМ - 76 единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня - 132 единицы
специальная техника - 25 единиц
пусковые установки ОТРК - 4 единицы
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.