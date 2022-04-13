Стали известны потери оккупантов с начала полномасштабной войны против Украины 9 13.04.2022, 11:15

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Цифры впечатляют.

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери российских оккупационных войск составили около 19 800 человек личного состава. При этом были уничтожены более 130 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника:

личный состав - около 19 800 человек

танки - 739 единиц

боевые бронированные машины - 1964 единиц

артиллерийские системы - 358 единицы

РСЗО - 115 единиц

средства ПВО - 64 единицы

самолеты - 158 единиц

вертолеты - 143 единицы

автомобильная техника - 1429 единицы

корабли/катера - 7 единиц

цистерны с ГСМ - 76 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 132 единицы

специальная техника - 25 единиц

пусковые установки ОТРК - 4 единицы

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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