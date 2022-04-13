Захватчики так быстро убегали из-под Киева, что бросили в одном месте 100 ящиков с боеприпасами 6 13.04.2022, 11:28

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Вражеский тайник обнаружен в селе Королевка.

Во время патрулирования с. Королевка Киевской области нацгвардейцы обнаружили схрон оккупантов – 100 ящиков со снарядами 125-го калибра.

Об этом в Facebook сообщает Национальная гвардия Украины.

"Продолжается несение службы в освобожденных населенных пунктах Киевской области, где оккупанты оставили большое количество оружия, боеприпасов, а также возможна работа диверсионно-разведывательных групп. В частности, за эти сутки во время несения службы в Королевке Киевской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили место, где российские оккупационные войска создали склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте было найдено около 100 ящиков со снарядами 125-го калибра.

"Также патрулирование осуществляется в других населенных пунктах. Усиленные меры безопасности и комендантский час дадут возможность значительно обезопасить эти населенные пункты и защитить наших граждан. Гвардейцы и в дальнейшем будут нести службу в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

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