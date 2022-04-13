закрыть
13 апреля 2022, среда, 13:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Захватчики так быстро убегали из-под Киева, что бросили в одном месте 100 ящиков с боеприпасами

6
  • 13.04.2022, 11:28
  • 7,206
Захватчики так быстро убегали из-под Киева, что бросили в одном месте 100 ящиков с боеприпасами

Вражеский тайник обнаружен в селе Королевка.

Во время патрулирования с. Королевка Киевской области нацгвардейцы обнаружили схрон оккупантов – 100 ящиков со снарядами 125-го калибра.

Об этом в Facebook сообщает Национальная гвардия Украины.

"Продолжается несение службы в освобожденных населенных пунктах Киевской области, где оккупанты оставили большое количество оружия, боеприпасов, а также возможна работа диверсионно-разведывательных групп. В частности, за эти сутки во время несения службы в Королевке Киевской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили место, где российские оккупационные войска создали склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте было найдено около 100 ящиков со снарядами 125-го калибра.

"Также патрулирование осуществляется в других населенных пунктах. Усиленные меры безопасности и комендантский час дадут возможность значительно обезопасить эти населенные пункты и защитить наших граждан. Гвардейцы и в дальнейшем будут нести службу в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Не смотрите наверх
Не смотрите наверх Артем Черников
Шансов на победу у Путина нет
Шансов на победу у Путина нет Юрий Бутусов
Профессия – мародер
Профессия – мародер Ирина Халип
Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип