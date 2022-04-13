Экономист рассказал, как белорусам сейчас сохранить свои сбережения 2 13.04.2022, 12:10

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Во что стоит вкладывать?

Экономист и член политсовета Объединенной гражданской партии Лев Марголин в интервью «Филину» ответил на вопросы, которые касаются кошелька и сбережений каждого белоруса.

— Что будет с курсом доллара и евро в ближайшее время?

— Мы можем загадывать на достаточно длительный период, потому что санкции введены, и они могут только увеличиться. Уменьшиться они в ближайшее время не могут, потому что ввести санкции сложно, а снять их еще сложнее.

В Евросоюзе санкции вводятся и снимаются консенсусом, то есть единогласно, если одна из стран не поддержит, то санкции введены не будут.

Достаточно, чтобы одна из стран ЕС, скажем, Польша не поддержала снятие, и они сняты не будут, поэтому мы можем рассчитывать на санкции в длительном периоде. Соответственно, и рубль будет слабеть по мере того, как санкции будут действовать и охватывать все новые и новые сферы.

— То есть это значит, что доллар будет расти по отношению к белорусскому рублю?

— Да, в перспективе будет расти. То есть это не будет такая однозначная прямая, будут отскоки, такие, как мы видели и последние пару недель, когда после резкого падения рубль укрепился, но в целом тенденция будет на ослабление рубля, и здесь многое будет зависеть от Национального банка.

Если он начнет пытаться поддерживать государственные предприятия, скажем, лидеров, как их обычно называют, то курс рубля может слабеть быстрее. Если Нацбанк будет вести разумную и взвешенную политику, значит, можно рассчитывать на более плавное снижение курса рубля.

— А стоит ли сейчас населению покупать доллары-евро?

— Если есть за что — однозначно стоит, потому что сейчас идет период укрепления рубля, он меньше, чем на 10 процентов выше, чем до начала военных действий. Выше курс рубля я думаю уже не поднимется, а вот опуститься может, поэтому если у кого-то есть необходимость обеспечить сохранность своих денег, конечно, сейчас момент покупать валюту.

— С чем связано то, что сейчас курсы доллара и евро упали по отношению к белорусскому рублю? Это искусственно?

— Нет, не думаю, что это искусственно. Тут две тенденции сошлись. Во-первых, рубль слишком сильно обвалился с конца февраля-начала марта, тогда за доллар давали в некоторые дни до 3 рублей 80 копеек. Где-то на процентов 60 он обвалился.

Естественно, за таким резким обвалом идет отскок назад — компенсация. И надо отдать должное Нацбанку, он повел себя умело, в отличие от Центрального банка РФ, который запретил продажу валюты частным лицам, ограничил снятие средств с валютных счетов. Сейчас они от этого тоже отказываются, но тогда можно сказать, они наломали дров больше, чем Нацбанк Беларуси.

— Многие задаются вопросом: курс доллара снизился, а цены на товары, в том числе белорусского производства, не снижаются. С чем это связано?

— Это производители и торговля закладывают в цену свои риски. Когда в любой момент курс белорусского рубля может рухнуть, может немного подняться. Ведь товар же не продается мгновенно. Вы закупили товар на месяц, и вы должны продать его так, чтобы через месяц у вас хватило денег купить очередную партию товара и покрыть свои издержки.

Предприниматели не уверены в том, что сохранится сегодняшний курс рубля и можно возвращаться обратно, снижать цены, нет оснований для этого.

Война идет, санкции только расширяются. Какие могут быть основания для того, чтобы белорусский рубль вдруг начал укрепляться и можно было бы спокойно откручивать цены назад? Такого не бывает.

Хотя отмечу, что даже если забыть про тот рост, который был в марте и считать, что за месяц курс доллара увеличился на 10%, и если он каждый месяц будет увеличиваться на 10%, то за год наш рубль имеет шансы упасть в два раза. Думаю, что этого не произойдет, но, вообще, 10% в месяц — это очень большая сумма.

— Что бы вы посоветовали людям, у которых есть средства на депозитах?

— Если эти депозиты срочные, то я посоветовал бы набраться терпения и ждать, пока сроки этих депозитов истекут, потому что досрочно никто эти средства не выдаст. Если же эти депозиты до востребования, то, конечно, хранить сегодня деньги на рублевых счетах опасно. Дальше каждый должен принять решение для себя в зависимости от количества средств, которые есть на счете.

Я понимаю, что те, кто имеет много денег, уже давно вложились в недвижимость, может быть, в драгоценности. Большинство людей, думаю, имеют суммы до тысячи долларов, поэтому все зависит от того, на какой срок рассчитаны эти депозиты.

Если они рассчитаны на «гробовые», как называют у нас в банках, то лучше эту тысячу на счету не держать, потому что может оказаться, что и на гроб не хватит. А если эта тысяча долларов для текущего потребления семьи на месяц, и они за это время их израсходуют, то зачем дергаться.

— А во что стоит вкладывать средства, если есть минимальные сбережения?

— Понимаете, минимальные сбережения вкладывать сложно, потому что наиболее ликвидные вещи — это обычно недвижимость, но там нужны более-менее серьезные вложения. Ликвидные средства — это ценные бумаги, но не МТЗ или МАЗа, а зарубежных предприятий. Если бы кто-то мог, например, купить акции Intel или других компаний… Не думаю, что это у нас доступно. Поэтому вопрос в том, куда вложить.

Можно вкладывать, например, в драгоценные металлы, но это тоже не очень ликвидный способ. Потому что купите колечко с бриллиантами, а потом не будете знать, что с ним делать. Поэтому остается старый проверенный способ — хранить деньги в банке, желательно стеклянной.

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