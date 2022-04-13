США могут передать Украине ракеты, способные наносить удары по российским аэродромам 12 13.04.2022, 12:17

6,730

Заявление замглавы Пентагона.

США готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений средней дальности, которые способны наносить удары по аэродромам на территории России.

Об этом на встрече с группой военных обозревателей заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, сообщает «Голос Америки».

«Да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, — в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции», — заявила Хикс в ответ на вопрос о том, готов ли будет Вашингтон изучать вариант передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать военные аэродромы на территории России.

Вместе с тем заместитель главы американского оборонного ведомства не сообщила подробностей о типе предполагаемых вооружений. Хикс также заверила, что американская сторона продолжит снабжать украинскую разведывательной информацией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».