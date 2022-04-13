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США могут передать Украине ракеты, способные наносить удары по российским аэродромам

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  • 13.04.2022, 12:17
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США могут передать Украине ракеты, способные наносить удары по российским аэродромам

Заявление замглавы Пентагона.

США готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений средней дальности, которые способны наносить удары по аэродромам на территории России.

Об этом на встрече с группой военных обозревателей заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, сообщает «Голос Америки».

«Да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, — в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции», — заявила Хикс в ответ на вопрос о том, готов ли будет Вашингтон изучать вариант передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать военные аэродромы на территории России.

Вместе с тем заместитель главы американского оборонного ведомства не сообщила подробностей о типе предполагаемых вооружений. Хикс также заверила, что американская сторона продолжит снабжать украинскую разведывательной информацией.

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