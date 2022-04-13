США могут передать Украине ракеты, способные наносить удары по российским аэродромам

США могут передать Украине ракеты, способные наносить удары по российским аэродромам12
- 13.04.2022, 12:17
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Заявление замглавы Пентагона.
США готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений средней дальности, которые способны наносить удары по аэродромам на территории России.
Об этом на встрече с группой военных обозревателей заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, сообщает «Голос Америки».
«Да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, — в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции», — заявила Хикс в ответ на вопрос о том, готов ли будет Вашингтон изучать вариант передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать военные аэродромы на территории России.
Вместе с тем заместитель главы американского оборонного ведомства не сообщила подробностей о типе предполагаемых вооружений. Хикс также заверила, что американская сторона продолжит снабжать украинскую разведывательной информацией.