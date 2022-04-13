«Из Беларуси я выехал вечером 23 февраля» 2 13.04.2022, 12:32

3,780

История дальнобойщика из Гомеля, который до сих пор не может выбраться из Украины.

Белорусский водитель дальних перевозок въехал на территорию Черниговской области за два часа до начала военного вторжения РФ. В МИДе Беларуси ему посоветовали дождаться «улучшения ситуации», дальнобойщик до сих пор находится под Броварами, пишут «Сильные Новости».

«Когда я стал открывать задний борт, услышал звук автоматных затворов…»

Гомельчанин Сергей много лет работает в компании по международным перевозкам, сейчас он находится в Украине.

— Я работаю в российской фирме. В последней поездке я должен был доставить продукцию из Иваново через украинскую территорию в Румынию, там разгрузиться и далее следовать в Турцию, — рассказывает Сергей. — Вечером 23 февраля я выехал из дома на «Сельмаше», в три часа ночи спокойно пересек границу на переходе «Новые Яриловичи». Меня никто ни о чем не предупреждал — ни словом, ни намеком. В пять часов утра я сделал остановку в мотеле недалеко от Броваров. По правилам, дальнобойщики должны отдыхать через определенный промежуток времени, такой перерыв, по моим расчетам, в этой поездке был для меня оптимальным.

Но около девяти часов утра мой телефон стал разрываться — звонил шеф, родные и близкие: «Алло, алло. Что? Война? Какая война?» Так я узнал, что началась «специальная военная операция».

Сергей говорит, что вместе с ним на стоянке оказалось несколько водителей из Казахстана и серб. Казахи вскоре уехали в сторону Польши, но ему ехать на машине с российскими номерами было небезопасно. Вместе с сербом они остались жить в придорожном мотеле. Через пару дней к белорусу пришла полиция.

— Когда я по требованию стал открывать задний борт, услышал за спиной звук взводимых автоматных затворов. Честно говоря, в этот момент я сильно заволновался. Но когда я показал белорусский паспорт, напряжение разрядилось. После проверки покурили, поговорили немного.

Сейчас мы живем в мотеле во вполне комфортных условиях, есть душ, туалет. В первые дни было и ТВ, но после того, как в Киеве разбили телевизионную башню телевизор мы уже не смотрим. Первое время в магазинах не было никаких продуктов, особенно в дефиците были сигареты, спиртное и топливо. Сейчас снабжение наладилось, в избытке появилась и водка, и табачные изделия. Но вот за горючее тут по-прежнему можно решить многие вопросы.

Гомельчанин говорит, что ни он, ни его товарищ не сталкиваются ни с какой враждебностью со стороны украинцев. Вместе с сербским водителем они спокойно ходят в магазин, местные жители всегда с ними здороваются и даже намеками не проявляют никакого негативного отношения. Но в целом жизнь тут далека от идиллии.

До момента отвода российских войск с киевского направления каждый день начинался с того, что по утрам застрявшие водители просыпались от орудийных выстрелов. Затем канонада начиналась днем, а вечером перед сном вновь были слышны звуки обстрелов. Один раз пять снарядов от РСЗО «Град» упали в 200-300 метрах от мотеля. На месте разрывов остались воронки, в окрестных деревьях застряли осколки. Но последние 10 дней стоит полная тишина. Однако расслабляться нельзя. По словам гомельчанина, на днях он с товарищем из Сербии ездили в Бровары, их там едва не задержали. Спасло заступничество хозяина мотеля, у которого они живут. Пока идут боевые действия, обстановка будет сохраняться напряженной.

Справка от громады

С первого же дня гомельчанин и его родные обратились в дипломатические службы Беларуси. Жена дальнобойщика звонила в МИД в Минске, по словам женщины, на пятый день ее мужа внесли в базу лиц, оказавшихся на территории Украины. Сам Сергей дозвонился до белорусского посольства в Киеве. Как говорит гомельчанин, ему посоветовали либо ждать улучшения обстановки, либо выбираться через Польшу.

— Но я могу доехать на машине с российскими номерами только до первого блок-поста, — говорит гомельский дальнобойщик. — Идти же 700 километров в направлении польской границы, да еще с учетом того, что в прилегающем районе до последнего времени велись бои и обстрелы, стояли минные поля тоже не вариант. И вот на днях мне перезвонили из посольства, узнавали, как дела. Сербу порекомендовали обращаться в посольство Сербии в Румынии. Но разве я могу его бросить?

Фирма из Брянска, на которую работает Сергей, также должна была забирать в Одессе прицепы из Турции. С началом боевых действий четыре машины, прибывшие для этого в одесский порт, были конфискованы. Среди водителей был и гражданин Беларуси. Как говорит гомельчанин, на сегодня все эти водители получили справки о причине своего пребывания в Украине и благополучно возвращаются в Россию.

А вот группе из трех брянских дальнобойщиков повезло меньше. Сначала они достаточно спокойно находились районе Лемешей в Черниговской области, но после попытки одного из них проехать к границе России были задержаны. В конечном итоге их все же отпустили и отдали мобильные телефоны. Сейчас эти дальнобойщики живут при одном из церковных приходов. Одному из водителей в этой группе 70 лет, он страдает хроническим сердечным заболеванием.

Сейчас и гомельчанин Сергей, и его товарищ с Балкан заняты оформлением соответствующих документов. В местной «громаде» (администрации) им должны выписать справки, в которые будут занесены данные их машин, время и цель прибытия в Украину. Пока процесс подготовки документов несколько затянулся, но, получив официальные бумаги, дальнобойщики намерены возвращаться в Беларусь. Преодолеть непростую дорогу до белорусской границы им обещали помочь волонтеры из Черниговской области. Как уже сообщали «Сильные Новости» со слов гомельчан, оказавшихся в Репках и других местах, сложности перемещения заключаются в том, что многие мосты взорваны, дороги завалены срубленным лесом.

Как пишут в сообществе дальнобойщиков, в первоначальный период для перегораживания трасс использовались конфискованные фуры.

А что говорят по поводу происходящего в фирме-нанимателе?

— Хозяин звонит каждый день, волнуется, — сообщает гомельчанин. — Но я никак не смогу вывезти его машину на российских номерах. Что касается оплаты всего этого времени, то пока вопрос еще не обсуждался.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».