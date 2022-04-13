«Тигра» так разгромили, что люди на четыре метра повыскакивали из этой машины» 3 13.04.2022, 12:46

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Перехвачен разговор оккупанта о потерях и массовом отказе воевать.

Опубликована запись разговора одного из российских оккупантов, который жалуется на потери и на своего командира, а также рассказывает, как военные РФ массово отказываются отправляться на ротацию в Украину.

Запись обнародовала Служба безопасности Украины.

"Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… "Тигра" так разгромили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали с этой машины. Переломы открытые, там смотреть невозможно было", – заявил оккупант в перехваченном разговоре.

По его словам, подразделения вооруженных сил России, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы:

"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный п…ц. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют".

Кроме того, захватчик пожаловался, что командование не заботится о солдатах: "…наш начальник, почувствовал себя героем и на передок отправляет пацанов на УАЗиках. На личный состав ему плевать».

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