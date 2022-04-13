ОДКБ снова трещит по швам

ОДКБ снова трещит по швам5
- 13.04.2022, 12:45
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Премьер Армении Пашинян назвал «провалом» невмешательство блока в конфликт с Азербайджаном.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал провалом ОДКБ невмешательство организации в обострение конфликта Армении с Азербайджаном в прошлом году. Об этом Пашинян заявил во время выступления в Национальном собрании.
По словам Пашиняна, реакция Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) только укрепляет подозрение в ее неспособности обеспечить безопасности Армении.
«То, что произошло на участке Сотк-Хознавар, — это, конечно, провал Вооруженных сил и правительства. Но то, как отреагировала Организация Договора о коллективной безопасности на случившееся, я думаю, было провалом и для организации. Вопреки существующим процедурам, ОДКБ пока не приняла решения о мониторинге вопроса, оправдывая давние опасения армянской общественности, что организация, имеющая решающее значение для системы безопасности Армении, ничего не предпримет в нужное время и останется наблюдателем», — заявил Пашинян.