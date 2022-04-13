Жить осталось недолго: сбежавшие с ЧАЭС россияне «излучают» радиацию 13.04.2022, 12:53

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Кроме того, оккупанты забрали оттуда массу опасных «трофеев».

Боеприпасы, сожженная военная техника, брошенные на Чернобыльской АЭС российскими оккупантами, подтверждают их побег с территории Украины, а вывезенные из зоны отчуждения вещи, как и сами грабители, являются передвижными источниками радиации.

Пр это в Фейсбуке заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает УНИАН.

"Сожженная вражеская техника, брошенные боеприпасы и вещи оккупантов на Чернобыльской АЭС – все это свидетельствует о том, что они не делали ни одного "доброго жеста" и не отходили с Киевщины по своей собственной воле, как лгут сейчас их хозяева в Кремле, а банально просто бежали", - написал Монастырский.

Он отметил, что российские военные, отступая, "тащили с АЭС все – от посуды до запчастей и приборов. Поэтому и они сами, и награбленное ими на станции, и их техника являются, по сути, передвижными источниками излучения, которые будут поражать радиацией всех вокруг себя".

"По расчетам специалистов, тем, кто копал там окопы, осталось жить максимум год", - подчеркнул министр внутренних дел.

Он также отметил, что сейчас Чернобыльскую АЭС охраняет Национальная гвардия Украины. По его словам, Национальная полиция документирует преступления оккупантов, а ГСЧС Украины – спасатели и пиротехники – обследуют и разминируют территорию.

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