Доктор Комаровский: В 2020 году весь мир оставил Беларусь один на один со злом 7 13.04.2022, 13:00

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Евгений Комаровский

Позиция Украины по отношению к режиму Лукашенко тоже была недостаточно жесткой.

— Честно скажу, что за время этого конфликта я пересмотрел и свое отношение к Беларуси, — признался известный украинский врач Евгений Комаровский в эфире канала «Малина LIGHT». — Точнее, к реакции мирового сообщества на то, что в 2020 году произошло в Беларуси.

Ведь мировое сообщество точно так же готово было реагировать и на события в Украине. Запад был уверен, что Украина через три дня сдастся и был морально готов выразить по этому случаю какую-то озабоченность, но не более того.

И только когда Украина стала сопротивляться, им стало совсем неудобно и пришлось помогать, чтобы не оказаться на стороне зла.

Вне всякого сомнения, в 2020 году весь мир, и Украина в том числе, оставили Беларусь один на один со злом. Реакция мирового сообщества на те события должна была быть намного более жесткой. Потому что в той ситуации фактически произошла оккупация Беларуси. В том или ином виде она произошла давно, но в 2020 она стала абсолютно очевидной.

Доктор Комаровский рассказал, как, бывая в Минске в период правления Лукашенко, он отмечал, что Беларусь живет, «как в 80-е годы Советского союза».

Сейчас Комаровский понимает, что в то время, как Украина попала под военную оккупацию, «Беларусь находится под мирной оккупацией», и уверен, что ситуация в нашей стране зависит от исхода на поле битвы в Украине.

— Сейчас, и вы понимаете, и я это понимаю, что в Украине решается судьба не только Украины, но и Беларуси, и России, и Молдовы, и Грузии.

Если «Мордор» сохранится, если эта война и последующие санкции не приведут к демонтажу существующей системы власти и политического строя (в РФ), для всех, и для Беларуси в том числе, будет очень плохо. И только если произойдет этот демонтаж, появится шанс и у народа Беларуси.

Соответственно будут развиваться и отношения украинцев и белорусов. Если Беларусь сохранится под оккупацией, ничего не изменится, никаких контактов не будет. Здесь еще имеет большое значение, склонит ли Путин Лукашенко ввести к нам белорусские войска. Мне кажется, что не склонит. Думаю, что Лукашенко все-таки боится, что военные развернут оружие не в ту сторону.

В случае, если «Мордор» падет, отношения украинцев и белорусов будут зависеть от того, кто станет лидерами наших стран, и от того, в каких отношениях Беларусь останется с Россией, — полагает Комаровский.

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