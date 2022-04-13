Бесполетную зону над югом Беларусью значительно «урезали»1
- 13.04.2022, 13:39
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Ранее она проходила включала Барановичи, Осипович и Кричев.
Действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси продлено с 11 апреля по 10 мая 2022 года.
Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на уведомление летному составу NOTAM.
При этом с 10.00 11 апреля зона действия ограничения была значительно уменьшена и теперь затрагивает только южную половину Брестской и Гомельской областей. Ранее она проходила по рубежу: госграница — Высокое — Барановичи — Осипович — Кричев.
Запрет на полеты над южной частью Беларуси был введен 24 февраля с началом российского вторжения в Украину. В марте он был продлен еще на месяц.
В России также была введена бесполетная зона вдоль участка границы с Беларусью, Украиной, а также над югом страны. Она сохраняется до 19 апреля.