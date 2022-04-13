В Беларуси начали выпускать бумагу «не для всех» 5 13.04.2022, 13:52

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Кто может ее приобрести?

Добрушская бумажная фабрика «Герой Труда» начала производить офисную бумагу А4 COPY X STANDART, сообщает Office Life. Но продают ее пока только госорганизациям.

Стоимость упаковки бумаги в 500 листов – всего 10,38 рублей.

Производство бумаги по новой цене запустили из-за возросшего спроса: фабрика перестроила соответствующее оборудование, чтобы выпускать офисную бумагу в пачках. За сутки производится 2500 пачек бумаги по 500 листов.

Раньше на фабрике уже выпускали бумагу А4 «Копейка», но она была менее белая, около 85% белизны. Теперь же запустили линейку бумаги стандартного качества, с белизной от 92 до 105%.

Предприятие сообщает, что бумага свободно реализуется всем желающим, но, как отмечает издание Office Life, пока получить бумагу по такой цене смогут только госорганизации.

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