«Скинуть это ярмо – наша с вами задача, белорусы» 2 13.04.2022, 14:01

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Без сомнений, наши добровольцы получат звания Героев Беларуси.

Одна из задач министерства иностранных дел здоровой страны – помогать своим гражданам за рубежом. В Беларуси – не МИД, а министерство очень странных дел имени Лакея. На первом плане у него продажи белорусских товаров, отмывание режима и прочие задачи, в которых нет места обычному человеку, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

За время войны в Украине на сайте посольства вышло ровно три новости. Первая – об организации горячей линии. В этой же новости сказано, что «по возможности будет оказываться помощь в эвакуации», однако с тех пор ни одного сообщения о том, как белорусы могут выехать из Украины, нет.

Вторая новость – заявление синепала о том, что Беларусь и далее не планирует участвовать в спецоперации в Украине. Хотя ракеты как летали, так и продолжают летать с территории Беларуси в том числе.

Третья новость – соболезнования родственникам Татьяны Деменниковой, которая погибла в Николаеве. Смерть названа «трагичной», однако ничего не сказано о том, что это случилось после ракетного удара по зданию областной администрации.

На украинской земле также погибли как минимум четверо бойцов отряда Калиновского: Илья Литвин, Дмитрий Террор, Ганс и Алексей «Тур» Скобля. Последний сегодня посмертно награжден Зеленским званием Герой Украины.

Конечно, об этом на сайте посольства не напишут. Об этом пропаганда кричит, что, пока синепал за мир во всем мире, демократическая часть общества разжигает войну в Украине.

Однако именно это оставляет шансы на какие-то отношения в будущем. Именно эти парни, которые кладут жизни за Украину, дают возможность украинскому обществу реагировать на Беларусь не так, как на Россию. И это в сто тысяч раз больше всей той работы, которую демонстрирует министерство очень странных дел со своими тремя новостями за 48 дней войны. Без сомнений, все эти ребята получат звания Героев Беларуси, как только законность в стране будет восстановлена.

Впрочем, то, что хунте не нужны белорусы, мы поняли уже в августе 2020 года. Сейчас просто это снова и снова подтверждается. В Украине геноцид устраивают Путин и русские солдаты. В Беларуси им занимались синепал и доморощенные орки. И скинуть это ярмо – наша с вами задача.

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