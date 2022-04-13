«На такси порой дешевле» 13.04.2022, 14:30

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Что думают жители белорусских городов о сервисе электросамокатов.

На улицах Жодино и Борисова появились электросамокаты. Для того, чтобы взять их напрокат, нужно скачать приложение и привязать к нему банковскую карту.

EX-PRESS.BY собрал мнения горожан о качестве сервиса.

BusyFly — российский сервис проката электросамокатов, созданный в 2018 году. Работает в десятках городов мира, включая Москву, Тбилиси, Барселону и Рим.

Электросамокаты в Жодино замечены на проспекте Мира, на Советской и в районе ГРЭС. Чтобы взять самокат напрокат, нужно скачать приложение, после чего зарегистрироваться и привязать банковскую карту. После этого нужно отсканировать QR-код на самокате или ввести его вручную. Выбрать тариф. И можно ехать.

Сколько стоит

Самый дешевый тариф — ЭКО — стоит 25 копеек за минуту. Он не позволяет разогнаться больше, чем на 15 км/час.

Основной тариф — 27 копеек за минуту, пауза — 5 копеек.

— с Советской до «Соседей» на пр. Мира — 3,77 за 13 минут, — пишут читатели паблика «Жодино. Свежий взгляд».

— К слову, на такси порой дешевле. Но ощущения прикольные для тех, кто ни разу не ездил на самокате.

Нюансы

— Все нормально, но заряжены все по городу слабо. Фонарик включается отдельно в программе, на экранчике — уровень зарядки и скорость. Списание средств и времени правильное, — рассказали EX-PRESS.BY читатели.

— На данный момент в программе невозможно купить пакет и пополнить баланс, списание происходит прямо с карты. Поэтому внимательно завершайте поездку, следите за зонами. Visa не привязывается. В остальном — все хорошо, — делятся жодинцы в соцсетях.

— На работаньку и в школу теперь как объяснить, что опоздал?

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