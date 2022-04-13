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Каша из кофейных зерен: пограничники показали, как жили оккупанты в Чернобыльской зоне

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  • 13.04.2022, 14:40
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Каша из кофейных зерен: пограничники показали, как жили оккупанты в Чернобыльской зоне

Многие продукты россияне, вероятно, впервые увидели в Украине.

Украинские пограничники обследовали Чернобыльскую зону после бегства оккупантов и показали, как те жили.

Как сообщили в Госпогранслужбе, были найдены доказательства того, что оккупанты действительно рыли окопы в Рыжем лесу.

Проживали они в заброшенных еще в 1986 году домах и устраивали пикники на радиоактивно зараженной территории.

Питались не только своими сухпайками, но и украденными продуктами.

«Многие продукты орки вероятно впервые увидели в Украине, поскольку пытались сварить кашу из кофейных зерен», — отметили пограничники.

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