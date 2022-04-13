Белорусы снимают деньги с депозитов 3 13.04.2022, 14:46

6,208

Сумма валютных вкладов в пересчете на доллары стала минимальной за последние семь лет.

Регулятор поделился самой свежей информацией о состоянии и динамике денег в РБ. Посмотрите, какие ресурсы держали в системе физические лица, пишет сайт banki24.by.

Статистика о состоянии денежной массы выходит в двух разрезах – на 1-е число месяца и в среднем за период. Данные на 1-е число часто подвержены календарным искажениям, поскольку это оценка на момент времени и на отчетную дату могут выпадать выходные и/или праздничные дни.

Расчеты по денежной массе в среднем за период во многом убирают эту проблему за счет усреднения остатков денег на рублевых и валютных счетах в течение месяца, квартала, года и т.д. Далее, если не указано иное, используем статистику в среднем за март 2022 года и сравним эти данные с денежной массой в марте 2021-го.

Широкая денежная масса в Беларуси имеет рублевую и валютную компоненты. В марте 2022 года доля рублевой компоненты составила 42,3%. Это значит, что внутри денежной массы страны все еще преобладают иностранные валюты.

Такая структура денежной массы – это специфика Беларуси по сравнению с Россией. В РФ удельный вес национальной валюты в денежной массе заметно выше.

По итогам марта 2022 года рублевая денежная масса выросла к уровню 2021 года на 15,7% (рост за 12 месяцев). Сравните: в феврале-2022 годовой прирост составил +16,3%.

Значительный подъем количества белорусских рублей в обращении вызван низкой базой: в марте 2021 года «зайчиковая» компонента денежной массы выросла всего на 2,2% к марту 2020 года.

По результатам апреля 2022 года годовые темпы прироста денежной массы в BYN-рублях могут упасть относительно февральских и мартовских. При прочих равных условиях этому поспособствует растущая база сравнения по прошлому году.

Противоположный результат (ускорение роста рублевой массы) вероятен, если банки привлекут на депозиты в BYN большое количество ресурсов компаний и населения. Этому способствует высокий уровень процентных ставок в экономике.

В среднем в марте-2022 физлица держали на счетах в системе 8,360 млрд BYN в белорусских рублях и 4,780 млрд USD в валюте (минимум за 7+ лет). Однако не все эти деньги можно назвать вкладами в их народном понимании.

За отчетный месяц средние остатки средств физлиц на так называемых переводных депозитах составили 3,141 млрд BYN и 1,002 млрд USD (минимум за 40 месяцев). В эту категорию входят карт-счета, с которых можно забрать деньги практически в любой момент.

Вклады физлиц в их узком понимании (деньги размещены в банках на определенный срок) были эквивалентны 5,219 млрд BYN и 3,778 млрд USD. Сумма валютных вкладов в пересчете на доллары стала минимальной за 7+ лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».