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«На Луганщине Россия бросает в атаку пушечное мясо, за ними идут заградительные отряды»

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  • 13.04.2022, 14:49
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«На Луганщине Россия бросает в атаку пушечное мясо, за ними идут заградительные отряды»

За день украинские защитники убивают до 50 оккупантов на этом направлении.

В Попасной, Кременной и Рубежном в Луганской области российские захватчики постоянно атакуют, но у них ничего не получается.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.

"Наступления и попытки точечных атак не прекращаются в Попасной, Кременной и Рубежном. Объемом в роту идут в наступление. Мы понимаем, что это пушечное мясо. Позади них идут заградительные отряды - так называемые кадыровцы, ЛНР-овцы. Этим свежемобилизованным. мясом они пытаются продавить нашу оборону, ничего у них не получается: они постоянно теряют очень много людей — каждый день, каждую атаку, за день 30-50 орков наши защитники убивают, техника подбита, но они все равно лезут и лезут - действительно, как орки. Но ничего у них не получается и не получится", - написал глава области.

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