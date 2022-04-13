Британия ввела санкции против Медведчука и более 200 российских олигархов и компаний 2 13.04.2022, 14:59

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Их активы на территории Соединенного Королевства заморожены.

Великобритания 13 апреля расширила санкционный список против России. Под ограничения попали 206 российских физических и юридических лиц.

Об этом сообщает правительство Британии.

Среди внесенных в санкционный список:

совладелец нефтегазовой компании "Лукойл" Вагит Аликперов;

бывший глава Российских железных дорог (РЖД) Владимир Якунин;

основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков;

гендиректор "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов;

вице-президент "Газпромбанка" Сергей Фурсенко;

жена Сергея Лаврова;

и другие.

Кроме того, под ограничения попали:

"Газпромбанк";

финансовая группа "Открытие";

банк "Россия";

страховая компания СОГАЗ.

В британский санкционный список также внесены около 178 представителей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Активы всех физических и юридических лиц, которые внесены в санкционный список, замораживаются. Кроме того, с ними запрещено проводить сделки.

Великобритания также ввела санкции против народного депутата Украины Виктора Медведчука. Теперь все его активы на территории Соединенного Королевства заморожены.

Санкции против Медведчука были введены в рамках нового пакета ограничительных мер против России.

В Британии его действия считаю дестабилизирующими, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины.

Напомним, 12 апреля президент Владимир Зеленский заявил о задержании Медведчука в рамках спецоперации СБУ.

Позже советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Медведчука задержали не в Киеве.

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