Британия ввела санкции против Медведчука и более 200 российских олигархов и компаний

Британия ввела санкции против Медведчука и более 200 российских олигархов и компаний2
- 13.04.2022, 14:59
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Их активы на территории Соединенного Королевства заморожены.
Великобритания 13 апреля расширила санкционный список против России. Под ограничения попали 206 российских физических и юридических лиц.
Об этом сообщает правительство Британии.
Среди внесенных в санкционный список:
совладелец нефтегазовой компании "Лукойл" Вагит Аликперов;
бывший глава Российских железных дорог (РЖД) Владимир Якунин;
основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков;
гендиректор "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов;
вице-президент "Газпромбанка" Сергей Фурсенко;
жена Сергея Лаврова;
и другие.
Кроме того, под ограничения попали:
"Газпромбанк";
финансовая группа "Открытие";
банк "Россия";
страховая компания СОГАЗ.
В британский санкционный список также внесены около 178 представителей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".
Активы всех физических и юридических лиц, которые внесены в санкционный список, замораживаются. Кроме того, с ними запрещено проводить сделки.
Великобритания также ввела санкции против народного депутата Украины Виктора Медведчука. Теперь все его активы на территории Соединенного Королевства заморожены.
Санкции против Медведчука были введены в рамках нового пакета ограничительных мер против России.
В Британии его действия считаю дестабилизирующими, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины.
Напомним, 12 апреля президент Владимир Зеленский заявил о задержании Медведчука в рамках спецоперации СБУ.
Позже советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Медведчука задержали не в Киеве.