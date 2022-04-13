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В Минске подорожает проезд

  • 13.04.2022, 15:07
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В Минске подорожает проезд

В апреле проезд начал дорожать в регионах.

Подорожание талончиков началось с регионов, а теперь добралось и до Минска. В реестр правовых актов внесли решение Мингорисполкома об изменении тарифов, пишет onliner.by.

На сколько вырастет стоимость проезда, станет известно, когда решение официально опубликуют. Сейчас талон на проезд в наземном транспорте столицы стоит 75 копеек, жетон в метро — 80 копеек.

Напомним, в апреле проезд начал дорожать в регионах. Там стоимость талона подняли на 10 копеек.

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