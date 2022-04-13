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ВСУ сбили два российских самолета, которые атаковали Харьковскую область

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  • 13.04.2022, 15:41
  • 7,078
ВСУ сбили два российских самолета, которые атаковали Харьковскую область

Рашисты бомбардировали населенные пункты.

Сегодня, 13 апреля мобильные подразделения Вооруженных сил сбили два российских самолета. Они бомбардировали населенные пункты Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

"Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили 2 российских самолета, которые атаковали населенные пункты Харьковщины. Верим в наши Вооруженные Силы Украины, которые круглосуточно обороняют Харьковскую область", - написал он.

Напомним, недавно Вооруженные Силы Украины подтвердили, что на границе Днепропетровской и Запорожской областей сбили российский самолет. Он летел со стороны Донбасса.

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