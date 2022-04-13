ВСУ сбили два российских самолета, которые атаковали Харьковскую область

ВСУ сбили два российских самолета, которые атаковали Харьковскую область3
- 13.04.2022, 15:41
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Рашисты бомбардировали населенные пункты.
Сегодня, 13 апреля мобильные подразделения Вооруженных сил сбили два российских самолета. Они бомбардировали населенные пункты Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.
"Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили 2 российских самолета, которые атаковали населенные пункты Харьковщины. Верим в наши Вооруженные Силы Украины, которые круглосуточно обороняют Харьковскую область", - написал он.
Напомним, недавно Вооруженные Силы Украины подтвердили, что на границе Днепропетровской и Запорожской областей сбили российский самолет. Он летел со стороны Донбасса.