Что происходит на рынке вторичного жилья в белорусских городах? 13.04.2022, 16:15

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Узнали, почем квартиры в Брестской области.

Что происходит на рынке вторичного жилья и во сколько оценили самую дорогую квартиру, выставленную на продажу в Бресте – intex-press.by проанализировал результаты мониторинга Realt.by с 4 по 11 апреля.

За неделю, c 4 по 11 апреля 2022 года, на рынках жилья крупнейших городов Брестской области произошли изменения в цене.

Брест

Средняя цена в объявлениях о продаже квартир в Бресте снизилась на 0,2% и составила 814 долларов за квадратный метр. Неделю назад «квадрат» оценивался в $816.

За последний месяц квартиры в областном центре подешевели на 0,4%.

В то же время стоимость однокомнатных квартир, наоборот, выросла на 0,2%: средняя цена 1 квадратного метра в «однушках», которые на данный момент продаются, составляет 883 доллара. Не изменилась за неделю средняя цена на 2-комнатные квартиры в Бресте – 833 $/м2. А вот трехкомнатные квартиры за этот период подешевели – за них просят в среднем 762 доллара за квадратный метр, что на 0,5% меньше, чем неделей ранее.

Самую дорогую квартиру, выставленную на продажу в Бресте, оценили в 159 700 долларов.

Барановичи, Пинск, Кобрин

В Барановичах средняя цена предложения квартир за неделю выросла на 0,4% – с 519 до 522 долларов за квадратный метр.

«Однушки», по данным на 11 апреля 2022 года, в нашем городе в среднем стоили 17500 долларов. Еще буквально неделю назад, 4 апреля средняя цена однокомнатной квартиры в Барановичах составляла 17700.

Двухкомнатные, по данным на 11 апреля, в среднем стоили 24000 долларов (неделю назад – 23800), трехкомнатные квартиры – 33700 (на 4 апреля – 34500).

В Пинске квартиры продавались в среднем за $512 за «квадрат» (за неделю +0,3%). В Кобрине средняя цена квадратного метра в объявлениях о продаже квартир составила 517 долларов (+0,9%).

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