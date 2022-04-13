Медведчука лишат депутатского мандата 5 13.04.2022, 16:44

1,530

фото: pravda.com.ua

В Раде назвали условие.

Глава Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Виктора Медведчука лишат депутатского мандата. Это произойдет после того, как суд вынесет решение по делу нардепа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стефанчука во время телемарафона.

"По поводу господина Медведчука ведется уголовное производство и как только мы получим решение суда, которое вступило в законную силу, это является основанием для того, чтобы лишить его депутатского мандата", - сказал он.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутата Виктора Медведчука задержала СБУ. Как отметили в Офисе президента, его задержали не в Киеве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».