Голливудский актер украинского происхождения готовит борщ для беженцев на польской границе 1 13.04.2022, 16:51

фото: instagram.com/lievschreiber

Лев Шрайбер поддерживает украинцев и словом, и делом.

Лауреат премии "Тони", американский актер Лев Шрайбер прибыл в Перемышль, на украино-польскую границу, чтобы помогать украинским беженцам, пишет glavred.info.

Дедушка Шрайбера по материнской линии, которого сам актер считал своим образцом настоящего мужчины в юности, был эмигрантом из Украины. Шрайбер чтит свои корни и с гордостью называет себя и своих детей потомками украинских эмигрантов.

Во время войны в Украине артист занялся волонтерской деятельностью для своей исторической родины: помогает собирать средства для украинцев, а также отправился готовить еду для украинских беженцев.

В Перемышле Лев Шрайбер помогал на кухне - резал продукты и готовил борщ для тех украинцев, кто нуждается в горячей пище и поддержке. Артист даже заработал рабочие мозоли, которые его коллеги по волонтерству назвали настоящим "боевым крещением" для каждого повара.

Актер сотрудничает с World Central Kitchen - некоммерческой организацией, которая занимается обеспечением питания во время различных стихийных бедствий и гуманитарных катастроф во всем мире.

"Борщ на 1500 человек! World Central Kitchen продолжает оставаться рок-звездой в том, что касается помощи и пищи для тех, кто потерял почти все. Я очень горжусь своей мозолью. Все повара говорят, что это настоящий почетный знак", - подписал фото и видео с полевой кухни Шрайбер. Кроме того актер оставил ссылки на онлайн ресурсы, через которые небезразличные люди могут отправить деньги на помощь украинцам.

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