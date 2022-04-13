Стал известен график проведения ЦТ в этом учебном году 2 13.04.2022, 16:53

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График опубликовало Министерство образования.

Министерство образования утвердило график централизованного тестирования. Он прописан в постановлении № 58 «О проведении централизованного тестирования по учебным предметам в 2022 году», сообщает Национальный правовой интернет портал.

Для проведения ЦТ в 2022 году определены следующие даты:

14 июня — белорусский язык;

16 и 17 июня — русский язык;

19 июня — обществоведение;

21 и 22 июня — математика;

24 июня — биология;

26 июня — иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);

28 июня — химия;

30 июня — физика;

2 июля — история Беларуси;

4 июля — география;

6 июля — всемирная история (новейшее время).

Резервные дни проведения ЦТ:

12 и 14 июля — по белорусскому и русскому языкам;

12 и 16 июля — по остальным предметам.

Документом установлен перечень учреждений образования в каждой из областей и городе Минске, определенных пунктами проведения ЦТ и пунктами регистрации для его прохождения.

Пункты регистрации регистрации для прохождения централизованного тестирования будут работать с 9.00 до 19.00. В субботние дни (14, 28 мая, 2 июля) — с 9.00 до 18.00.

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 2 по 7 июля. Время начала ЦТ в основные и резервные дни — 11.00.

«База данных абитуриентов формируется посредством автоматизированной информационной системы „Общереспубликанский банк данных участников централизованного тестирования“», — говорится в постановлении.

Напомним, в стране создали государственную комиссию по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в 2022 году. Ее возглавил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Комиссия будет контролировать ход централизованного тестирования и других форм вступительных испытаний, устранять нарушения, отвечать за проведение вступительной кампании. А еще «защищать права законных интересов граждан и предоставление абитуриентам равных возможностей при поступлении».

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