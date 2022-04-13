ВСУ вооружили американскими дронами-камикадзе

ВСУ вооружили американскими дронами-камикадзе12
- 13.04.2022, 17:06
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«Убийцы танков» уже в Украине.
Вооруженные силы Украины получили американские беспилотные летательные аппараты Switchblade для борьбы с оккупантами РФ.
Дроны-камикадзе Switchblade будут использовать для борьбы с российскими оккупантами, сообщили в Пентагоне.
По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, США решили отправить в Украину "значительное количество" дронов Switchblade.
Отметим, что американский дрон-камикадзе предназначен для поражения противника методом самоуничтожения. Его даже можно носить в рюкзаке, а запускать его можно с любых поверхностей.
Дроны Switchblade 600
Это новейшая модель дронов-камикадзе, которая вооружена противотанковыми боеголовками, разработанных компании AeroVironment.
БПЛА оснащены противотанковой боеголовкой, предназначенной для уничтожения или вывода из строя бронетехники, может автоматически поражать цель. Он оснащен сенсорами и видеокамерами, с помощью которых оператор может наблюдать за уничтожением живой цели в режиме реального времени, управляется с помощью планшета.
Боеприпасы могут запускаться с наземных, морских или воздушных платформ. Вес дрона составляет 54, 4 кг, он может летать на протяжении 40 минут, а дальность его действия составляет 40 км.