Страховка на автомобиль станет дороже? 5 13.04.2022, 17:17

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Что ждать от единого рынка страхования Беларуси и РФ.

В последнее время чиновники не раз поднимали тему единого рынка страхования двух стран, идея которого активно обсуждается в экспертных кругах. Но станет ли лучше, дешевле или удобнее отечественным автовладельцам? Разбирался abw.by.

Заменить или дополнить?

В теории единый рынок должен упростить действия с полисами – оформил страховку в одной стране, а она распространяется еще и на другую. Однако на пути объединения может ждать много трудностей. Как заявил БелТА председатель комиссии «парламентского собрания» по законодательству и регламенту «союза» Беларуси и России, комиссия работает над созданием равных условий для страховщиков и единого полиса автострахования в «союзном государстве», который (дословно) "упростит жизнь белорусам и россиянам". В этой части сразу возникают вопросы. А упростит ли? Станет ли проще, дешевле, удобнее?

Все дело в объеме страхового рынка соседних стран. К примеру, за 2020-й год весь белорусский рынок собрал в эквиваленте 620,2 млн долларов, а это всего 3% от объема страховых сборов в России ($20858,7 млн). В Беларуси действуют 16 страховых компаний, а у соседей – 160. То есть страховой рынок несопоставим даже по своим размерам.

Из отчета Белорусской ассоциации страховщиков

И если мы говорим об улучшениях в сфере страхования, то первое, что приходит на ум, это то, что страховки станут дешевле. Вот в этом состоит и основной вопрос. В России ценовая политика в области страхования несколько иная, нежели у нас, и там стоимость многих страховых услуг выше. А теперь задача с несколькими вопросами: учитывая размеры страхового рынка, кто чьи условия примет? Или в Беларуси стоимость страхового полиса повысится, или в России уменьшится? А может будет третий вариант – совместный? При этом надо помнить, что в стране-соседке представлены в основном частные компании, у нас же они в основном государственные.

Так, согласно информации наших российских коллег, в белорусском Минфине опасаются, что объединение может повлечь за собой повышение стоимости страхового полиса на 30-50%, а это явно не то, чего ожидают автовладельцы. Поэтому впереди еще много работы – нужно все унифицировать так, чтобы подорожание страховки не стало ощутимым для кармана автовладельца.

По сути, это должно повлечь кардинальные изменения в гражданском и страховом законодательстве обоих государств, но количество пессимистов в этом вопросе порой превышает число оптимистов. Некоторые считают, что существующий ныне полис "Зеленая карта" полностью отвечает существующим реалиям и справляется с поставленной задачей.

Справка

Договор страхования "Зеленая карта" заключается с владельцем транспортного средства или от его имени с водителем в отношении транспортного средства, зарегистрированного в Республике Беларусь и выезжающего за ее пределы для его использования в дорожном движении государства – члена системы "Зеленая карта".

Bердикт

Когда в одной стране превалирует частная система страхования, а в другой государственная, когда существуют разные подходы, разные тарифы, разные процессы урегулирования убытков, то можно ли создать равные условия для страховщиков и страхователей двух стран?

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