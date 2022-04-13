Зеленский призвал мир срочно дать Украине оружие 2 13.04.2022, 17:28

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Президент Украины назвал миру конкретный список оружия, который необходим для защиты от РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал граждан всех стран донести до своих правительств, что Украине необходимо оружие.

— Различные эксперты говорили, что Украина не продержится больше недели, если Россия вторгнется в Украину. Нам не только удалось остановить русскую армию — мы отбросили ее назад! Но наша война далека от завершения. Это был только первый раунд. Путин и его армия меняют свою стратегию. Они усиливают свои силы, чтобы еще сильнее надавить на Харьков и весь Донбасс, включая Мариуполь, — заявил Зеленский.

Он отметил, что следующей нападению может подвергнуться Европа, о чем открыто заявляет «путинская пропагандистская машина».

— Чтобы и дальше героически защищать мир от российской агрессии, Украине нужен определенный перечень вооружений. Я обращаюсь к гражданам всего мира с просьбой помочь донести до ваших правительств, администраций президентов, руководителей ваших стран настоящие нужды Украины, которые помогут остановить войну.

Зеленский заявил, что его стране срочно нужны тяжелая артиллерия, тяжелая бронетехника, системы ПВО и авиация:

— Артиллерийские орудия (калибр 155 мм) и боеприпасы;

— Артиллерийские снаряды (калибра 152 мм). Как можно больше;

— Реактивные системы залпового огня: «Град», «Ураган» или американский M142 HIMARS;

— БТР (БТР, БМП и др.);

— Танки (Т-72, американские или немецкие аналоги);

— ЗРК (С-300, БУК или аналогичные современные западные ЗРК);

— Боевые самолеты.

— Мы просим весь мир объединиться и помочь нам в борьбе с этой жестокой агрессией, чтобы вместе победить это зло, — сказал Зеленский.

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