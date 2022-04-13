У Абрамовича заморозили активы на 7 млрд долларов 2 13.04.2022, 17:46

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Активы Абрамовича заморожены в оффшорной зоне Джерси.

Активы российского олигарха Романа Абрамовича на сумму более $7 млрд были заморожены властями в налоговой гавани Ла-Манша на острове Джерси, передает Bloomberg со ссылкой на заявление местного правительства.

Королевский суд Джерси наложил постановление о замораживании активов, а полиция произвела обыск в помещении, «предположительно связанном» с олигархом.

Как часть Нормандских островов, Джерси имеет собственное правительство, но относится к британской юрисдикции.

Напомним, что 10 марта Британия ввела санкции против семи российских олигархов на фоне развязанной РФ войны против Украины. Под санкции попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, генеральный директор Роснефти Игорь Сечин, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, гендиректор Газпрома Алексей Миллер, президент компании Транснефть Николай Токарев, глава совета директоров Банка Россия Дмитрий Лебедев.

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