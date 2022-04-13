Оформить паспорт в Минске теперь можно на дому 13.04.2022, 17:55

Но стоит недешево.

У минчан появилась возможность заказать оформление и выдачу паспорта на дому. Об этом сообщили в ГУВД Миноблисполкома.

Ранее такая услуга уже была доступна для оформления биометрических паспортов, теперь вводится и для обычных. Чтобы ею воспользоваться, нужно позвонить в отдел по гражданству и миграции своего района.

«Возможен выезд представителей подразделений по месту жительства заявителя для сбора биометрических данных на мобильном комплексе и заполнения заявления на выдачу либо обмен паспорта старого образца. Кроме того, новые документы, когда они будут изготовлены, могут быть выданы гражданам также по месту жительства», — сообщили в милиции.

При этом стоят услуги недешево. Как мы узнали в одном из ОГИМ, за выезд на дом для оформления документов нужно заплатить 99 рублей за биометрический паспорт и 55 рублей за обычный. Чтобы оформленные документы еще и привезли домой, придется выложить соответственно 55 и 50 рублей.

Эти суммы не включают в себя государственные пошлины за выдачу паспорта.

Обычные пошлины для взрослых за паспорт старого образца составляют 1 базовую величину (32 рубля) за стандартное оформление в месячный срок, за ускоренный порядок (две недели) — 2 базовые, за срочную выдачу (неделя) — 3 базовые величины.

Выдача ID-карты обойдется в 1,5 базовых величины, биометрического паспорта — 2 базовые. Для пенсионеров и инвалидов I и II групп — 1 и 1,5 базовых соответственно. Срок оформления — 15 дней, за ускоренную выдачу (10 дней) надо доплатить 1 базовую, за срочное оформление (5 дней) — 2 базовых величины.

Биометрические документы выдают в Беларуси с 1 сентября 2021 года, их оформление не обязательно, граждане могут получать и обычные паспорта.

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