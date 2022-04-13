ОЭСР приостановила членство России в Агентстве по ядерной энергии

ОЭСР приостановила членство России в Агентстве по ядерной энергии2
- 13.04.2022, 18:10
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Приостановка вступит в силу 11 мая.
Членство России в Агентстве по ядерной энергии будет приостановлено с 11 мая.
Организация экономического сотрудничества и развития 11 апреля приостановила членство России в Агентстве по ядерной энергии.
Об этом говорится на сайте агентства.
Приостановка вступит в силу 11 мая. Россия имеет пятую по величине гражданскую ядерную программу в мире после США, Франции, Китая и Японии.
В настоящее время РФ является ведущим мировым экспортером гражданских атомных электростанций.
Россия стала членом Агентства по ядерной энергии (специализированного агентства в рамках ОЭСР) а 2013 году.
Агентство оказывает содействие своим членам в поддержании и развитии научной, технологической и правовой базы, необходимой для безопасного, экологически безопасного и экономичного использования атомной энергии в мирных целях.