ОЭСР приостановила членство России в Агентстве по ядерной энергии 2 13.04.2022, 18:10

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Приостановка вступит в силу 11 мая.

Членство России в Агентстве по ядерной энергии будет приостановлено с 11 мая.

Организация экономического сотрудничества и развития 11 апреля приостановила членство России в Агентстве по ядерной энергии.

Об этом говорится на сайте агентства.

Приостановка вступит в силу 11 мая. Россия имеет пятую по величине гражданскую ядерную программу в мире после США, Франции, Китая и Японии.

В настоящее время РФ является ведущим мировым экспортером гражданских атомных электростанций.

Россия стала членом Агентства по ядерной энергии (специализированного агентства в рамках ОЭСР) а 2013 году.

Агентство оказывает содействие своим членам в поддержании и развитии научной, технологической и правовой базы, необходимой для безопасного, экологически безопасного и экономичного использования атомной энергии в мирных целях.

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