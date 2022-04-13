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ВСУ уничтожили колонну российской военной техники и захватили служебные документы

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  • 13.04.2022, 18:19
  • 9,006
ВСУ уничтожили колонну российской военной техники и захватили служебные документы
фото: facebook.com/www.dshv

Фотофакт.

Украинские десантники совместно с другими подразделениями Сил обороны уничтожили колонну российской военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовое войско.

"В одном из районов выполнения задач подразделением Десантно-штурмовых войск ВС Украины совместно с собратьями из других составляющих сил обороны государства, уничтожено колонну военной техники российских оккупантов", - говорится в сообщении.

В частности, был уничтожен передвижной пункт управления с руководящим составом 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201 военной базы Центрального военного округа ВС РФ.

Также показали фото захваченной служебной документации и других циничных материалов пропагандистского характера.

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