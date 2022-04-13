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Президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши посетили Бородянку

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  • 13.04.2022, 18:29
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Президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши посетили Бородянку

Жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными.

Президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши посетили Бородянку. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными.

"Посетил сегодня Бородянку. Вот где темная сторона человечества показала свое лицо. Жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными. Военные преступники должны преследоваться на международном уровне. Держись, Украина!" – отметил Науседа в Twitter.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что несмотря на шокирующие кадры и ситуацию в Буче , ситуация с человеческими потерями самая плохая в Бородянке.

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