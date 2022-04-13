Война на истощение 1 Леонид Невзлин

13.04.2022, 18:43

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Леонид Невзлин

Там, где Путин берет количеством, Запад должен противопоставить качество.

Поражение неприемлемо для Путина – это будет конец кровавого режима, который не выполнил ни одного своего обещания: ни «стабильности», ни «можем повторить». Неполучившийся блицкриг может стать войной на истощение. Отголоски будут слышны по всему миру – в стагнирующей экономике, в нехватке продовольствия в беднейших странах, в ценах на бензин.

Введенные санкции не помогли. Война взвинчивает цены на газ, нефть и зерновые, и пока у России их покупают – Путин продолжит кормить машину войны.

Он сказал, что Россия будет развивать собственные технологии вместо тех, которые покупала «за нефтедоллары». Но его война – низкотехнологичное, старомодное побоище, которое можно продолжать без стратегического ноу-хау, за счет количественного превосходства. Больше и больше танков пускать в расход, больше и больше людей. По оценкам, в Украину направили 150 тысяч российских военных. Когда они «закончатся» – придут за двумя миллионами резервистов. В этом смысле у Кремля большое преимущество.

Там, где Путин берет количеством, Запад должен противопоставить качество. Украине нужно тяжелое вооружение. Ей нужны современные технологии, ей нужно обучение ее военных. Тогда она сможет не только выстоять – но победить.

Леонид Невзлин, Facebook

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