Какой будет погода до конца недели? 13.04.2022, 18:52

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Прогноз погоды по Беларуси на 14-16 апреля.

14 апреля погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы, пишет pogoda.by. Переменная облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики ожидается слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +13..+19°С. Атмосферное давление ночью и утром существенно не изменится, днем будет слабо падать.

15 апреля в ночные часы в основном сохранится влияние поля повышенного атмосферного давления, утром и днем погодные условия будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Ночью местами по крайнему северо-западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы, град. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, по юго-востоку Беларуси около 0°С, днем +10..+17°С, по югу и юго-востоку республики до +19°С.

Установится холодная погода.

16 апреля oблачно с прояснениями. Погоду будут определять атмосферные фронты и холодная воздушная масса, распространяющаяся с северных широт. Временами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный, северный порывистый, днем по северо-западу сильный порывистый. Температура воздуха ночью от 0°С по северо-западу до +8°С по юго-востоку республики, днем +3..+10°С.

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