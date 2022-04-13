В Мелитополе украинцы ликвидировали 70 оккупантов 5 13.04.2022, 19:14

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Среди них были и кадыровцы.

В оккупированном Мелитополе в период с 20 марта по 12 апреля неизвестные патриоты ликвидируют оккупантов. В частности, им уже удалось уничтожить 70 россиян, среди которых и кадыровцы.

Об этом сообщает со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

В частности, причины смерти оккупантов в Мелитополе - ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых оккупационная администрация всячески скрывает.

Оккупанты гибнут в период комендантского часа. По данным Главного управления разведки, к этому причастно движение сопротивления Мелитополя.

Также сообщается, что оккупанты не могут найти тех, кто ликвидирует их военнослужащих.

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