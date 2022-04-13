В Беларуси задержали еще как минимум трех известных ортопедов 3 13.04.2022, 19:18

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Что говорят их коллеги?

Речь идет о двух известных врачах-ортопедах из РНПЦ травматологии и ортопедии — Андрее Скакуне и Павле Пересаде, а также о докторе из 11-й больницы Евгение Талако. Всех трех сегодня нет на рабочих местах. В данный момент, по информации zerkalo.io, больше всего задержанных ортопедов — в РНПЦ травматологии и ортопедии. Как минимум шестеро.

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Пересада обычно по средам и четвергам ведет прием в медицинском центре «Нордин». Но в центре сказали, что на сегодня и завтра записи всех его пациентов отменяются.

— Его не будет по семейным обстоятельствам, — рассказали в «Нордине», куда журналисты позвонили под видом пациентки. — Он только 20-го будет либо, если всё с доктором будет хорошо, то в субботу будет выставлена дополнительная смена. Мы ждем от него сообщений. А так у Андрея Сергеевича весь апрель расписан, ближайшая свободная дата — 18 мая.

— Появились сообщения, что его задержали. Выходит, тогда все приемы отменяются?

— Ну, пока у нас информация, что его не будет по семейным обстоятельствам. Вчера и сегодня. Больше никакой информации нет, — сказали в центре.

Во втором отделении травматологии и ортопедии, куда журналисты также позвонили под видом пациентки, так ответили на вопрос, как найти Андрея Пересаду:

— Никак, — коротко сказали на посту медсестры.

— В смысле, никак, он что, уволился?

— Я не могу вам сказать ничего по телефону. Читайте прессу, — ответили на посту.

Нет на рабочем месте и заведующего ортопедическим отделением № 2 РНПЦ Павла Скакуна. Кандидата медицинских наук, врача высшей категории, награжденного орденом Отечества третьей степени задержали вчера. Эту информацию нам подтвердили знакомые семьи. Рассказывать какие-либо подробности отказались.

Коллеги травматолога-ортопеда с 35-летним стажем Евгения Талако из 11-й больницы говорят, что его задержали вчера.

— Просто вызвали «поговорить» и с того времени на связь он не выходил, — рассказали в больнице. — Сейчас в «травме» всего два врача осталось. Только их осталось отправить на «разговор» — и можно отделение закрывать.

Между тем, вчера появились сообщения о том, что вместе с Евгением Талако задержали и его сына, кандидата наук, который работает в РНПЦ травматологии и ортопедии. Но сегодня нам удалось ему дозвониться. Он на рабочем месте.

Напомним, массовые задержания врачей стартовали 26 марта по всей стране. По нашей информации, задержаны от 25 до 50 докторов ортопедов из всех областей. Большинство из Минска.

Официальных комментариев по поводу массовых задержаний медиков до сих пор нет. Также нет информации и о том, в чем их подозревают. Известно, что ортопеды проходят по статье 430 Уголовного кодекса «Получение взятки», а также то, что оно связано с поставками эндопротезов.

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