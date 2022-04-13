ФСБ хотела вывезти Медведчука за границу 7 13.04.2022, 19:25

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Виктор Медведчук

Об этом сообщил глава СБУ.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что ФСБ России хотела вывезти нардепа от пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука за границу, но украинские правоохранители ей помешали.

«Медведчука под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег-правоохранителей хотели довезти до украинской границы, там на лодке переправить на другую сторону, где его ждала эвакуационная группа спецназначенцев ФСБ. Они прибыли на точку, чтобы после этого доставить Медведчука в Москву. Но благодаря СБУ им не удалось реализовать этот план», — рассказал Баканов в эфире всеукраинского марафона.

По словам главы СБУ, украинская контрразведка установила место прибытия эвакуационной группы в так называемое Приднестровье, что позволило оперативникам и следователям СБУ задержать Медведчука на выезде из Киевской области. Его сопровождали украинские правоохранители, которые по словам Баканова, тоже будут отвечать за свои действия.

Глава СБУ также рассказал, что ФСБ привлекла для своей операции лидеров преступного мира и представителей других правоохранительных органов, а также пыталась пустить украинскую спецслужбу по ложному следу, «подбрасывая псевдо-Медведчуков».

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