Как выглядят самые дешевые квартиры, которые сейчас продаются в Минске 13.04.2022, 19:43

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Варианты до $35 тысяч.

Самые дешевые квартиры на вторичке в Минске, которые есть в базе realt.by. Стоимость «квадрата» в некоторых — меньше тысячи долларов.

Центральная, 45

Однушка с трехметровыми потолками на третьем этаже кирпичного дома. Находится в 750 метрах или 10 минутах ходьбы от метро «Автозаводская».

Почти 30 «квадратов» общей площади, 19 из которых жилая. Кухня — 4,3 «квадрата». В квартире сделан косметический ремонт. Установлены стеклопакеты. Санузел совмещенный. Есть балкон. Проведен телефон. Судя по фотографиям, в квартире есть спальные места, секция и холодильник. Стоимость сталинки 32 900 долларов. Цена «квадрата» выходит 1 100 долларов.

Чигладзе, 6/1

Однушка на 3 этаже кирпичной пятиэтажки в Масюковщине в пяти минутах от проспекта Победителей.

В малосемейке 22 «квадрата» общей площади, 12 жилой. Кухня — 5,5 «квадрата». Установлены окна ПВХ, натяжные потолки. Стены выровнены, в совмещенном санузле — плитка и новая сантехника. На полу в комнатах ламинат. Балкон застекленный. Дом 1970 года постройки, в 2019 году сделан капремонт. Недалеко находятся «ТЦ Замок» и Palazzo. Рядом детские сады, школы, магазин «Грошик», аптека, банк. Есть зеленая зона, и места для выгула собак. Стоимость — 33 тысячи долларов. Квадрат выходит 1 500 долларов.

Ротмистрова, 32

В этой девятиэтажной панельке в Шабанах продается сразу две квартиры. Дом находится за МКАД, в семи минутах езды на автомобиле.

Первая однушка на пятом этаже. 33, 6 «квадрата» общей площади, 16,8 жилой. Кухня — 7 «квадратов». Санузел раздельный. Балкона в квартире нет. На полах лежит линолеум, установлены стеклопакеты.

— Хорошие соседи, вежливые и интеллигентные люди, — написано в объявлении.

Квартира стоит 34 900 долларов. «Квадрат» — 1 039 долларов.

Вторая однушка на седьмом этаже. 35,6 «квадрата» общей площади, 16,8 жилой. Кухня — 7,3 «квадрата».

— Выполнена предчистовая отделка — выровнены стены и потолки, — пишет продавец.

Санузел раздельный. Есть застекленная лоджия. На полу ламинат. Рядом с квартирой есть подсобка на 30 «квадратов». Продавец обещает красивый вид из окна. Квартира стоит 35 000 долларов. «Квадрат» — 983 доллара.

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