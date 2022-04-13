Охранник Медведчука рассказал, как планировался побег 4 13.04.2022, 20:20

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СБУ опубликовала видео.

Телохранитель Медведчука Андрей Таран на допросе в СБУ рассказал детали подготовки побега Медведчука в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, охранник Медведчука Андрей Таран рассказал, в частности, что побег готовился ФСБ и пересечение границы должно было произойти в непризнанном Приднестровье.

"В мои обязанности входила охрана дома и Медведчука. Я слышал его разговоры со своей женой. Они были уверены, что "ФСБ все сделает, ФСБ поможет"... Через минут 20-25 в калитку позвонили и я увидел мужчину в черной форме. Он поднялся с Медведчуком наверх, а уже через 10 минут Медведчук вышел в украинской военной форме. При разговоре с Марченко, Медведчук отмечал, что скорее всего бегство из страны будет происходить через Приднестровье", - рассказал охранник.

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