Зеленский и Байден договорились усилить санкции против России 13.04.2022, 20:53

1,104

Фото из открытых источников

Накануне Джо Байден впервые назвал военные преступления России в Украине геноцидом.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

В своем Twitter глава государства сообщил, что они дали оценку российским военным преступлениям, обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины, а также договорились усилить санкции против России.

Накануне Джо Байден впервые назвал военные преступления России в Украине геноцидом. Он заявил, что семейный бюджет и возможность граждан США заправляться — «не должны зависеть от того, объявит ли некий диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира отсюда».

Агентство Reuters сообщало, что в ближайшее время Вашингтон объявит о предоставлении Украине еще 750 млн долларов военной помощи для отражения российской агрессии.

Продовжив постійний діалог з @POTUS. Дали оцінку російським воєнним злочинам. Обговорили додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки 🇺🇦. Домовилися про посилення санкцій. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 13, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».