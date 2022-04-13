Зеленский и Байден договорились усилить санкции против России
- 13.04.2022, 20:53
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Накануне Джо Байден впервые назвал военные преступления России в Украине геноцидом.
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом.
В своем Twitter глава государства сообщил, что они дали оценку российским военным преступлениям, обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины, а также договорились усилить санкции против России.
Накануне Джо Байден впервые назвал военные преступления России в Украине геноцидом. Он заявил, что семейный бюджет и возможность граждан США заправляться — «не должны зависеть от того, объявит ли некий диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира отсюда».
Агентство Reuters сообщало, что в ближайшее время Вашингтон объявит о предоставлении Украине еще 750 млн долларов военной помощи для отражения российской агрессии.
Продовжив постійний діалог з @POTUS. Дали оцінку російським воєнним злочинам. Обговорили додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки 🇺🇦. Домовилися про посилення санкцій.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 13, 2022