Украинцы подбили флагман флота РФ крейсер «Москва» 28 13.04.2022, 21:25

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Ракетный крейсер был подбит ракетами «Нептун».

Украинские защитники атаковали флагман российского флота ракетный крейсер «Москва». Об этом сообщает волонтер Серж Марко, передает inforesist.org.

«Двумя ракетами «Нептун» только что поражен крейсер «Москва». Стоит, горит. А на море шторм. Требуется тактическое затопление, судя по всему», — написал он.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в телеграмме отметил: «Говорят, сегодня два орка матроса, куривших в неположенном месте на флагмане черноморского флота России — ракетном крейсере «Москва». Здесь трах-бах тарарах, что-то взорвалось. И крейсер «мацква» чуть не пошел ко дну. В ближайший год будет не боеспособным. К чему здесь древнеримский Бог Морей Нептун? А ни при чем!:))»

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