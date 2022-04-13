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После ареста на свободу не вышла председатель независимого профсоюза «Нафтан»

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  • 13.04.2022, 21:26
  • 3,266
После ареста на свободу не вышла председатель независимого профсоюза «Нафтан»

По какому делу Ольгу Бритикову держат сейчас − неизвестно.

Председателя независимого профсоюза «Нафтан» Ольгу Бритикову не выпустили на свободу после 1,5 месяцев ареста, сообщает правозащитный центр «Весна».

Первый раз ее задержали 27 февраля на избирательном участке «референдума» просто за то, что сфотографировала бюллетень. За это Ольге дали 15 суток, а позже накинули еще 15 за «антивоенную» одежду.

10 марта Бритикову судили в третий раз, якобы за листы бумаги на окнах с надписью «Нет войне» .

13 апреля Ольгу должны были отпустить, но в итоге она была задержана еще на 72 часа. По какому делу Ольгу Бритикову держат сейчас − неизвестно.

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