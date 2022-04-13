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Артиллерия, бронетехника и вертолеты: Байден объявил о новой помощи Украине

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  • 13.04.2022, 21:35
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Артиллерия, бронетехника и вертолеты: Байден объявил о новой помощи Украине

Вашингтон предоставит Украине дополнительную военную помощь на 800 млн долларов.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит Украине дополнительную военную помощь на 800 млн долларов. В том числе бронетехнику и вертолеты.

Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома.

"Моя администрация санкционирует предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на 800 млн долларов", - цитирует пресс-служба Байдена.

По его словам, новый пакет военной помощи будет включать в себя многие из уже предоставленных США высокоэффективных систем вооружений, а также новые возможности, адаптированные к более широкому наступлению, которое Россия может начать на востоке Украины.

Среди новых возможностей в Белом доме отметили артиллерийские системы и снаряды к ним, а также бронетранспортеры. Байден также одобрил передачу Украине дополнительных вертолетов.

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