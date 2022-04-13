Посылки российских мародеров, которые отправляли из Беларуси, исчезли 9 13.04.2022, 21:38

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29 заказов имеют статус «не вручен».

В начале апреля команда «Беларускі Гаюн» опубликовала видео, как российские военные в отделении курьерской службы СДЭК массово отправляют посылки с бытовой техникой и вещами, вероятнее всего, украденными в Украине. Проект «База данных» предал огласке список военнослужащих, которые делали эти отправления, с номерами заказов. Но теперь с посылками что-то не так. «Медиазона» проверила заказы и обнаружила, что большая часть посылок либо не дошли до адресата, либо пропали из базы.

Большинство отправлений из Мозыря тогда было адресовано в город Рубцовск — его указали 49 военнослужащих из 69-ти. Также посылки направлялись в Москву, Читу, Омск, Новосибирск и другие города. Вес их составлял от 3 до 440 кг. Журналисты проверили все номера заказов через сайт СДЭК и убедились, что они действительны и активны.

Но на данный момент судьба большинства посылок непонятна. 29 заказов имеют статус «не вручен». Еще по 16 номерам посылок сайт СДЭК выдает «заказ не найден». Лишь пять посылок вручены, две ждут вручения и 17 находятся в пути.

В пресс-службе СДЭК «Медиазоне» пояснили, что статус посылки «заказ не вручен» может показываться в разных случаях: посылку не удалось вручить получателю по названному адресу, либо получатель не пришел за заказом, либо отправитель его отозвал, либо груз отправили не туда или потеряли, или он попал на склад с неопознанными грузами из-за повреждения этикетки и ждет идентификации. Что касается статуса «заказ не найден», такое бывает в случаях, если клиент создал заказ через сайт, но не отправил или не оплатил его, либо если он забрал посылку назад.

Напомним, в СДЭК подтверждали подлинность оригинального видео и наплыв российских военнослужащих с посылками в начале апреля. Позже в курьерской службе решили не принимать к отправке товары, если у отправителя нет на них чека или иного подтверждения прав собственности.

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