закрыть
13 апреля 2022, среда, 22:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Европу прибыли первые австралийские бронемашины Busmaster для Украины

6
  • 13.04.2022, 22:12
  • 4,726
В Европу прибыли первые австралийские бронемашины Busmaster для Украины

Фотофакт.

Первые 20 бронированных машин Bushmaster, подаренных Украине правительством Австралии, доставлены в один из европейских аэропортов. Об этом сообщает Объединенное оперативное командование Австралии.

Bushmaster – это австралийский колесный полноприводный панцирный транспортер. Он был создан для использования в пустынных районах Австралии, может перевозить девять солдат с запасами пищи и патронов на три дня автономного сопротивления. Защита Bushmaster позволяет противостоять пулям до 7,62-мм, обломкам гранат, патронов, взрывам мин с шестью килограммами взрывчатого вещества. Bushmaster не предназначен для непосредственного участия на поле боя, а только для транспортировки военнослужащих в район выполнения задачи, однако у бронемашины есть защита от мин и засад.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Не смотрите наверх
Не смотрите наверх Артем Черников
Шансов на победу у Путина нет
Шансов на победу у Путина нет Юрий Бутусов
Профессия – мародер
Профессия – мародер Ирина Халип
Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип