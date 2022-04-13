В Европу прибыли первые австралийские бронемашины Busmaster для Украины 6 13.04.2022, 22:12

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Фотофакт.

Первые 20 бронированных машин Bushmaster, подаренных Украине правительством Австралии, доставлены в один из европейских аэропортов. Об этом сообщает Объединенное оперативное командование Австралии.

Bushmaster – это австралийский колесный полноприводный панцирный транспортер. Он был создан для использования в пустынных районах Австралии, может перевозить девять солдат с запасами пищи и патронов на три дня автономного сопротивления. Защита Bushmaster позволяет противостоять пулям до 7,62-мм, обломкам гранат, патронов, взрывам мин с шестью килограммами взрывчатого вещества. Bushmaster не предназначен для непосредственного участия на поле боя, а только для транспортировки военнослужащих в район выполнения задачи, однако у бронемашины есть защита от мин и засад.

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