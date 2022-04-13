Ученые обнаружили в Индии следы неизвестного народа 13.04.2022, 22:25

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Специалисты продолжат работу, чтобы больше узнать о данном народе.

В ходе раскопок на территории Индии австралийские археологи обнаружили артефакты, принадлежащие народу, о котором до настоящего момента научное сообщество практически ничего не знало. Специалисты продолжат работу в данном регионе в надежде собрать больше информации об этой цивилизации.

Подробности открытия, в котором участвовали исследователи из трех университетов Индии и Австралии, были опубликованы на этой неделе в журнале Journal of Asian Archeology, пишет lenta.ua.

Исследование возглавили Тилок Тхакурия из Северо-Восточного университета Хилл и Уттам Батари из Университета Гаухати.

Раскопки проходили в джунглях индийского штата Ассам. Там ученые обнаружили 65 древних кувшинов, которые уже наполовину вросли в землю. Причем размеры артефактов оказались огромны: три метра в высоту и два – в диаметре.

Форма и орнамент сосудов являются уникальными. Пока специалисты не могут сказать, кто изготовил эти реликвии. Согласно предположениям экспертов, кувшины принадлежали народу нага.

Об этой цивилизации на сегодняшний день практически ничего не известно. Эти древние люди проживали в северо-восточной части Индии в первом тысячелетии до н. э. Однако откуда они пришли в регион – большой вопрос. Археологи продолжат работу в этом месте, чтобы больше узнать о данном народе.

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