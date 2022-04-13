Видеофакт: Последствия отступления российских оккупантов на границе с Беларусью 2 13.04.2022, 22:27

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Российские оккупанты украли даже кровати.

Российские военные, отступая из Украины на территорию Беларуси, украли кровати из служебного помещения украинских пограничников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

"Орки, которые входили в Украину через Чернобыльскую зону, надругались не только над украинской, но и над белорусской символикой. На одном из направлений пограничники вышли к контрольному посту на дороге, по которой российские захватчики заходили в Украину из Беларуси.

Традиционно россияне оставили за собой свинарник. Они даже украли кровати из помещения пограничников. Пограничные столбы с символикой двух стран поломали и побросали на землю.

Так что белорусам стоит задуматься, кем их считают российско-оккупационные войска, которые презирают их государственную символику", - говорится в сообщении.

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