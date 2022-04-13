Ряд стран НАТО объявит о поставке Украине танков 2 13.04.2022, 22:37

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Об этом сообщили в Пентагоне.

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби сообщил, что ряд стран НАТО в ближайшее время объявят об отправке Украине танков. Других подробностей представитель Пентагона не привел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кирби.

По его словам, ряд стран НАТО намерены объявить об отправке танков Украине. Кирби добавил, что поставки новой военной помощи украинским военным начнутся немедленно.

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