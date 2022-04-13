На Донбассе отбиты восемь атак врага 13.04.2022, 22:51

Уничтожены танк, четыре единицы бронетехники и одна артсистема.

В Донецком и Луганском направлениях украинские воины продолжают отражать атаки врага.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В информации отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 8 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили танк, четыре единицы бронированной и шесть единиц автомобильной техники, одну артиллерийскую систему противника.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!".

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