На Донбассе отбиты восемь атак врага
- 13.04.2022, 22:51
Уничтожены танк, четыре единицы бронетехники и одна артсистема.
В Донецком и Луганском направлениях украинские воины продолжают отражать атаки врага.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В информации отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 8 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили танк, четыре единицы бронированной и шесть единиц автомобильной техники, одну артиллерийскую систему противника.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!".