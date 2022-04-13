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Главный прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу

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  • 13.04.2022, 23:05
  • 3,124
Главный прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу
Фото: ЕРА

Фотофакт.

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) во время посещения Бучи в Киевской области сегодня, 13 апреля, заявил, что Украина является местом преступления. Об этом говорится в сообщении суда, опубликованном в Twitter.

"Украина – это место преступления. Мы здесь, потому что у нас есть обоснованные причины полагать, что совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда", – сказал Хан.

Он добавил, что нужно "пробить туман войны, чтобы добраться до правды".

Пресс-служба МУС также сообщила, что Хан встретился с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой, во время которой он "отметил твердое стремление украинских властей к сотрудничеству с МУС в проведении независимых расследований".

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