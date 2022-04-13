Главный прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу

📢 Під час зустрічі у Києві між Карімом Ханом #ICC Prosecutor #KarimAAKhanQC та Генеральним прокурором #України #Ukraine Іриною Венедіктовою, Прокурор МКС відзначив тверде прагнення уряду України до співпраці з МКС у проведенні незалежних розслідувань. ⬇️ 1/2 pic.twitter.com/qComAaUJoL