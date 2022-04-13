Главный прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу

Главный прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу2
- 13.04.2022, 23:05
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Фотофакт.
Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) во время посещения Бучи в Киевской области сегодня, 13 апреля, заявил, что Украина является местом преступления. Об этом говорится в сообщении суда, опубликованном в Twitter.
"Украина – это место преступления. Мы здесь, потому что у нас есть обоснованные причины полагать, что совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда", – сказал Хан.
Он добавил, что нужно "пробить туман войны, чтобы добраться до правды".
📢 Prosecutor #KarimAAKhanQC on visit to #Bucha: “#Ukraine is a crime scene. We’re here because we have reasonable grounds to believe that crimes within the jurisdiction of the #ICC are being committed. We have to pierce the fog of war to get to the #truth.” #JusticeMatters pic.twitter.com/oqaAJYAgAa— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 13, 2022
Пресс-служба МУС также сообщила, что Хан встретился с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой, во время которой он "отметил твердое стремление украинских властей к сотрудничеству с МУС в проведении независимых расследований".
📢 Під час зустрічі у Києві між Карімом Ханом #ICC Prosecutor #KarimAAKhanQC та Генеральним прокурором #України #Ukraine Іриною Венедіктовою, Прокурор МКС відзначив тверде прагнення уряду України до співпраці з МКС у проведенні незалежних розслідувань. ⬇️ 1/2 pic.twitter.com/qComAaUJoL— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 13, 2022