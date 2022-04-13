Немецкая коалиция согласилась предоставить Украине тяжелое вооружение 8 13.04.2022, 23:10

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В правительстве Германии меняют точку зрения по поставкам Украине оружия.

Немецкая коалиция договорилась начать поставки тяжелого вооружения в Украину. Об этом сообщил в Twitter 13 апреля представитель по вопросам оборонной политики Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер.

"Германия теперь будет быстро снабжать Украину тяжелой техникой. Я рад, что нам во фракции Свободной демократической партии удалось убедить партнеров коалиции. Конечно, еще нужно принять решение и реализовать его. Но где есть воля, там найдется и выход", – написал он.

Политик отметил, что это будет непростая задача с точки зрения логистики и времени, но "мы наконец-то начинаем".

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